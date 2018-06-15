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Аваков и Князев завтра посетят с рабочим визитом Харьковскую область

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 11:53
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков и Князев примут участие в церемонии выпуска в Национальной академии Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев завтра, 16 июня 2018 года, посетят с рабочим визитом Харьковскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"16 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев посетят с рабочим визитом Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках визита Аваков и Князев примут участие в церемонии выпуска молодых лейтенантов в Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также посетят Харьковский национальный университет внутренних дел.

 

#поліція_Харківщини #до_уваги_ЗМІ вниманию представителей СМИ! (ОБНОВЛЕНО) 16 июня Министр внутренних дел Украины...

Опубликовано Полиция Харьковщины 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 июня 2018 года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра с рабочим визитом посетит Тернопольскую область.

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Теги публикации: Харьков, Сергей Князев, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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