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Аваков та Князєв завтра відвідають із робочим візитом Харківську область

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 11:53
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков та Князєв візьмуть участь у церемонії випуску Національної академії Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв завтра, 16 червня 2018 року, відвідають із робочим візитом Харківську область. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"16 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв відвідають із робочим візитом Харківську область", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в рамках візиту Аваков та Князєв візьмуть участь у церемонії випуску молодих лейтенантів Національної академії Національної гвардії України, а також відвідають Харківський національний університет внутрішніх справ.

 

#поліція_Харківщини #до_уваги_ЗМІ До уваги представників ЗМІ! (ОНОВЛЕНО) 16 червня Міністр внутрішніх справ України...

Опубліковано Поліція Харківщини 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 червня 2018 року, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завтра з робочим візитом відвідає Тернопільську область. 

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Теги публікації: Харків, Сергій Князєв, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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