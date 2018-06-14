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Гройсман завтра с рабочим визитом посетит Тернопольскую область

НовостиПолитика    14.06.2018 - 10:26
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Подробности визита пока не сообщаются

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра с рабочим визитом посетит Тернопольскую область. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"15 июня 2018 премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на заседании правительства Гройсман заявил, что бизнес сэкономит до 2 млрд гривен после перехода на электронные чеки.

"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд гривен на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.

Парубий будет находиться с рабочим визитом в Великобритании 12-15 июня
Теги публикации: Владимир Гройсман, Тернопольская область, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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