Подробности визита пока не сообщаются
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра с рабочим визитом посетит Тернопольскую область. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
"15 июня 2018 премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на заседании правительства Гройсман заявил, что бизнес сэкономит до 2 млрд гривен после перехода на электронные чеки.
"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд гривен на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.