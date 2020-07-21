Захват заложников в Луцке: Аваков исключил связь со взрывом в Киеве

Министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что нет связи между сегодняшними взрывами в Киеве и Луцке. По его словам, это не имеет отношения к луцкому террористу.

Об этом Аваков сказал на брифинге 21 июля, передает РБК-Украина.

"У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие. Это не имеет отношение к этому (захвату заложников в Луцке, - ред.)", - сказал он.

Напомним, ранее возле станции метро "Минская" прогремел взрыв, но в результате никто не пострадал.

Также спасатели проверяли информацию о минировании торгового центра Ocean Plaza и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.

Напомним, сегодня в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие. Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы и взрывы автобуса. Центр города перекрыт, на месте работают взрывотехники и силовики.