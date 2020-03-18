Аваков: иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина

Иностранцы в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине смогут урегулировать вопросы своего пребывания в течение месяца после отмены карантина. Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, иностранцам дадут возможность урегулировать все вопросы после отмены карантина.

"Проект постановления Кабинета министров предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться для решения вопроса урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - заявил Аваков.

Постановление принято, чтобы предотвратить нарушение законодательства Украины в сфере миграции на период карантина.

Отметим, с 17 марта Украина закрыла выезд за границу, запрет действует на международные перевозки. Граждан других государств в страну также не пускают.

Напомним, ранее правительство сообщило, что украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина.