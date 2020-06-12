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Аваков про справу Шеремета: міністр не керує слідством

Новини » Політика     12.06.2020 - 16:43
Аваков про справу Шеремета: міністр не керує слідством
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков не став відповідати на питання про можливий вплив Зеленського на справу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки він не керує слідством. Він також не відповів на питання, чи пов'язані останні зміни в цій справі з тим, що президент Володимир Зеленський вимагає довести його до кінця.

Відповідні заяви він зробив на прес-конференції в Запоріжжі.

За його словами, зустрічі з президентом ніколи не впливають на справи, в тому числі на справу Шеремета.

"Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що президент України має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі...більш того, скажу, і міністр цим не займається...на сьогоднішній момент у справі Шеремета щодо виділених епізодів матеріали відкриті для захисту і передані в суд", - заявив Аваков.

Він також закликав припинити політичні спекуляції.

"Давайте дамо захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - свої, і суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді по (активісту, - ред.) Стерненку або на суді по Шеремету. Ми будемо виносити рішення, виходячи з фактів", додав міністр.

#наживо: брифінг першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Голови СБУ Івана Баканова, генерального прокурора Ірини Венедіктової

Опубліковано Вікторією Навроцькою П'ятниця, 12 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

До цього РБК-Україна писало, що відставка Авакова можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийАрсен АваковПавло Шеремет
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