Аваков будет просить о минимальном наказании для "минера" моста Метро

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратится в суд с ходотайством о минимальном наказании для Алексей Белько, который пытался заминировать мост Метро. Об это он написав в Facebook.

Аваков заявил, что поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

"Хочу, что б появился шанс у этого человека. Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит. Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал он.

Напомним, в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Вскоре стало известно, что правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро. Им оказался 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Кроме этого, Нацполиция опубликовала видео задержания Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что следователь согласует с процессуальным руководителем назначение психиатрической экспертизы минеру.