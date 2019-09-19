Аваков буде просити про мінімальне покарання для "мінера" мосту Метро

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернеться до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Олексій Белька, який намагався замінувати міст Метро. Про це він написав у Facebook.

Аваков заявив, що допоможе йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

"Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини. Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він говорить. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта", - написав він.

Нагадаємо, в Києві у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Через це в столиці був введений спеціальний оперативний план. Рух на мосту був повністю перекритий в обох напрямках.

Незабаром стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Ним виявився 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Крім цього, Нацполіція опублікувала відео затримання Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро.

Зазначимо, глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що слідчий узгодить з процесуальним керівником призначення психіатричної експертизи мінеру.