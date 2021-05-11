Аваков: в ближайшее время откажемся от "писем счастья" за нарушения ПДД

В ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В таким письмах присылают постановления о штрафах.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить приблизительно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - заявил Аваков.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. При этом постановление о штрафе будут присылать по почте, если в течение 10 дней со дня его вынесения нарушитель не оплатил штраф в размере 50% от его полного размера.

Также РБК-Украина писало, что в Украине сильно повысились штрафы за пьяное вождение.