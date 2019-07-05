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Аваков анонсировал рассекречивание государственного оборонного заказа

Новости » Политика    05.07.2019 - 10:03
Аваков анонсировал рассекречивание государственного оборонного заказа
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Аваков заявил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок

Министр внутренних дел украины Арсен Аваков заявил, что в следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено. Об этом сообщает РБК-Украина,ссылаясь на "Укринформ".

Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет  сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа”, - сказал Аваков.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны о ситуации в оборонно-промышленном комплексе.

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Новости Украины госзаказоборонная сфераАрсен Аваков
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