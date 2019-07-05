Аваков анонсував розсекречення державного оборонного замовлення

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Аваков заявив, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель

Міністр внутрішніх справ україни Арсен Аваков заявив, що в наступному фіскальному році кількість засекречених позицій в державному оборонному замовленні буде істотно скорочено. Про це повідомляє РБК-Україна,посилаючись на "Укринформ".

Він додав, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель.

"Вже було сказано про необхідність зняття грифу "секретно" зі значної кількості позицій державного оборонного замовлення, оскільки часто за цим грифом ховаються схеми. В РНБО нещодавно було проведено нараду, і вирішено, що в наступному бюджеті буде скорочення за номенклатурою секретного державного оборонного замовлення", - сказав Аваков.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Рада національної безпеки і оборони України створить Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський провів нараду Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації в оборонно-промисловому комплексі.