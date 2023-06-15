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Аутсайдер УПЛ звільнив тренера після порятунку від вильоту: новий керманич уже відомий

Фото: Сергій Лавриненко під час роботи з "Інгульцем" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Менше доби керівництво рівненського "Вереса" витратило на призначення нового головного тренера замість Юрія Вірта, який зберіг для команди прописку в українській Прем'єр-лізі на новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VERES TV.

Сергій Лавриненко – новий керманич рівнян. 48-річний фахівець перебував без роботи з осені, коли його відправили у відставку в петровському "Інгульці".

Призначення головного тренера відбулося під час засідання наглядової ради "Вереса". Запрошення Лавриненка підтримали 5 членів ради, ще один "утримався". Контракт із фахівцем розрахований на 3 роки.

Напередодні екс-керманич рівнян Вірт емоційно попрощався з "Вересом". Його підопічні знищили запорізький "Металург" (6:1) у плей-офф за місце в еліті, а сам тренер анонсував відставку через конфлікт усередині клубу. За його словами, окремі люди "встромили ніж у спину".

Хто такий Сергій Лавриненко

Уродженець Покрова, на професіональному рівні дебютував у кіровоградській "Зірці" у сезоні 1992/93. Пройшов із командою шлях із Другої до Вищої ліги.

У різні роки захищав кольори жовтоводського "Сіріуса", запорізького "Металурга", "Миколаєва" та "Олімпії" з Южноукраїнська. Після завершення ігрової кар'єри зайнявся підприємницькою діяльністю, але невдовзі став тренером. Працював із дітьми та юнаками в Кропивницькому.

У 2014-2016 рр. тренував рідну "Зірку" та виграв із командою Першу лігу 2015/16. Восени того ж року очолив першоліговий "Інгулець". На чолі петровців дійшов до фіналу Кубка України 2018/19 та провів 2,5 сезони в Прем'єр-лізі.

До слова, раніше зібрали чутки про відставку Йовічевіча з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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