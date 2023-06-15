Аутсайдер УПЛ уволил тренера после спасения от вылета: новый наставник уже известен

Сергей Лавриненко – новый наставник ровенчан. 48-летний специалист находился без работы с осени, когда его отправили в отставку в петровском "Ингульце".

Назначение главного тренера состоялось во время заседания наблюдательного совета "Верес". Приглашение Лавриненко поддержали 5 членов совета, еще один "воздержался". Контракт со специалистом рассчитан на 3 года.

Накануне экс-рулевой ровенчан Вирт эмоционально простился с "Вересом". Его подопечные уничтожили запорожский "Металлург" (6:1) в плей-офф за место в элите, а сам тренер анонсировал отставку из-за конфликта внутри клуба. По его словам, отдельные люди "вонзили нож в спину".

Кто такой Сергей Лавриненко

Уроженец Покрова, на профессиональном уровне дебютировал в кировоградской "Зирке" в сезоне 1992/93. Прошел с командой путь из Второй в Высшую лигу.

В разные годы защищал цвета желтоводского "Сириуса", запорожского "Металлурга", "Николаева" и "Олимпии" из Южноукраинска. После завершения игровой карьеры занялся предпринимательской деятельностью, но вскоре стал тренером. Работал с детьми и юношами в Кропивницком.

В 2014-2016 гг. тренировал родную "Зирку" и выиграл с командой Первую лигу 2015/16. Осенью того же года возглавил перволиговый "Ингулец". Во главе петровцев дошел до финала Кубка Украины 2018/19 и провел 2,5 сезона в Премьер-лиге.