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Аутсайдер УПЛ підписав ще одного екс-форварда збірної України

Фото: Юрій Коломоєць уже приміряв футболку "Миная" (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений нападник Юрій Коломоєць приєднався до лав закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний форвард повернувся до української Прем'єр-ліги. Нападник не виходив на поле в офіційних матчах із минулої осені.

Коломоєць уклав попередню угоду з "Минаєм" ще в лютому. Проте, через повномасштабне вторгнення РФ до України зіграти в складі закарпатців у другій половині сезону 2021/22 не зміг. Терміни та деталі контракту форварда з "Минаєм" наразі невідомі.

Коломоєць є вихованцем криворізького "Кривбаса". На професіональному рівні він виступав за охтирський "Нафтовик", криворізький "Гірник", "Олександрію", угорський МТК, "Ворсклу", естонську "Левадію", луцьку "Волинь" і "Полісся" з Житомира.

Усього ветеран провів 86 матчів в УПЛ, у яких забив 20 м'ячів. У 2017 році Коломоєць провів єдиний поєдинок у складі збірної України, відігравши 90 хвилин у спарингу проти словаків. У складі "Миная" виступає ще один екс-нападник "синьо-жовтих" – Євген Селезньов.

До слова, напередодні "Динамо" переграло "Минай" на Закарпатті завдяки голу Циганкова.

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