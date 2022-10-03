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Аутсайдер УПЛ подписал еще одного экс-форварда сборной Украины

Фото: Юрий Коломоец уже примерил футболку "Миная" (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорцив

Опытный нападающий Юрий Коломоец присоединился к рядам закарпатского "Миная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний форвард вернулся в украинскую Премьер-лигу. Нападающий не выходил на поле в официальных матчах с минувшей осени.

Коломоец заключил предварительное соглашение с "Минаем" еще в феврале. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину сыграть в составе закарпатцев во второй половине сезона 2021/22 не смог. Сроки и детали контракта форварда с "Минаем" неизвестны.

Коломоец является воспитанником криворожского "Кривбасса". На профессиональном уровне он выступал за ахтырский "Нефтяник", криворожский "Горняк", "Александрию", венгерский МТК, "Ворсклу", эстонскую "Левадию", луцкую "Волынь" и "Полесье" из Житомира.

Всего ветеран провел 86 матчей в УПЛ, в которых забил 20 мячей. В 2017 году Коломоец провел единственный поединок в составе сборной Украины, отыграв 90 минут в спарринге против словаков. В составе "Миная" выступает еще один экс-нападающий "сине-желтых" – Евгений Селезнев.

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Минай" на Закарпатье благодаря голу Цыганкова.

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