Аутсайдер Суперліги підписав першого легіонера на новий сезон

"Черкаські Мавпи" продовжують підсилюватися перед прийдешнім сезоном чемпіонату України. До команди приєднався американець Армоні Фостер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Американський оборонець став четвертим новачком черкащан цього літа. Раніше лави "Мавп" поповнили форварди Кальніченко та Агафонов, а також центровий Новіков.
Фостер попередній сезон провів у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Баффало Буллз". У складі "биків" він у середньому набирав 8.4 очок, робив 1.8 підбирань і віддавав 3.9 передач за 28 хвилин на паркеті. Утім, "Баффало" фінішував у середині турнірної таблиці Середньоамериканської конференції.
Раніше Фостер провів 4 роки в Пенсильванському університеті в Індіані. Перший курс оборонець пропустив через травму, а на третьому сезон не відбувся через пандемію COVID. Найкращим став випускний рік (сезон 2021/22), коли "Гокс" дійшли до національних півфіналів ІІ дивізіону, а сам Форстер претендував до останнього на звання національного гравця року.
Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.
До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.
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