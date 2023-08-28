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Аутсайдер Суперліги підписав першого легіонера на новий сезон

Черкаси, Понеділок 28 серпня 2023 12:34
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Аутсайдер Суперліги підписав першого легіонера на новий сезон Фото: Армоні Фостер у складі "Баффало Буллз" (ubbulls.com)
Автор: Антон Федорців

"Черкаські Мавпи" продовжують підсилюватися перед прийдешнім сезоном чемпіонату України. До команди приєднався американець Армоні Фостер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Американський оборонець став четвертим новачком черкащан цього літа. Раніше лави "Мавп" поповнили форварди Кальніченко та Агафонов, а також центровий Новіков.

Фостер попередній сезон провів у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Баффало Буллз". У складі "биків" він у середньому набирав 8.4 очок, робив 1.8 підбирань і віддавав 3.9 передач за 28 хвилин на паркеті. Утім, "Баффало" фінішував у середині турнірної таблиці Середньоамериканської конференції.

Раніше Фостер провів 4 роки в Пенсильванському університеті в Індіані. Перший курс оборонець пропустив через травму, а на третьому сезон не відбувся через пандемію COVID. Найкращим став випускний рік (сезон 2021/22), коли "Гокс" дійшли до національних півфіналів ІІ дивізіону, а сам Форстер претендував до останнього на звання національного гравця року.

Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.

До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.

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