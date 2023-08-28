Аутсайдер Суперлиги подписал первого легионера на новый сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Американский защитник стал четвертым новичком черкащан этим летом. Ранее ряды "Мавп" пополнили форварды Кальниченко и Агафонов, а также центровой Новиков.

Фостер предыдущий сезон провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Баффало Буллз". В составе "быков" он в среднем набирал 8.4 очка, делал 1.8 подборов и отдавал 3.9 передач за 28 минут на паркете. Впрочем, "Баффало" финишировал в середине турнирной таблицы Среднеамериканской конференции.

Ранее Фостер провел четыре года в Пенсильванском университете в Индиане. Первый курс защитник пропустил из-за травмы, а на третьем сезон не состоялся из-за пандемии COVID. Лучшим стал выпускной год (сезон 2021/22), когда "Хокс" дошли до национальных полуфиналов II дивизиона, а сам Форстер претендовал до последнего на звание национального игрока года.

Ранее "Мавпы" отрапортовали о новых контрактах пятерки баскетболистов. Выступления в составе черкасчан продолжат защитники Руслов, Кузнецов и Фесун, центровой Скира и нападающий Назаренко. Тренером команды остался Артем Слипенчук.