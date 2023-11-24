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Аутсайдер Серии А подписал воспитанника "Динамо": там уже выступает украинец

Эмполи, Пятница 24 ноября 2023 10:59
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Аутсайдер Серии А подписал воспитанника "Динамо": там уже выступает украинец Фото: Богдан Попов последний год провел в Польше (akademiagornika.pl)
Автор: Антон Федорцив

Украинское представительство в чемпионате Италии расширил "Эмполи". Тосканский клуб усилился юным нападающим Богданом Поповым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

16-летний форвард пополнил ряды юношеской команды "Эмполи". Он появился в списке футболистов команды U-17 "синих".

Уроженец Черниговской области Попов занимался в академии киевского "Динамо". После полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в Польше. Там он присоединился к "Гурнику" с Забже и неплохо зарекомендовал себя в чемпионате U-17.

Вариант с переездом в Италию появился весной. Тогда выступления украинца якобы мониторила "Фиорентина". Впрочем, он оказался в рядах другой тосканской команды. За юношеские сборные Украины высокий форвард (193 см) пока не играл.

Попов в составе "Эмполи" не будет чувствовать себя одиноким. Цвета первой команды "синих" защищает кандидат в сборную Украины Виктор Коваленко. В нынешнем сезоне хавбек провел 4 матча в Серии А, в которых отличился одним забитым мячом – победным в ворота "Наполи" (1:0).

К слову, ранее украинец Фирман подписал контракт с "Ювентусом" для выступлений за Примаверу.

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