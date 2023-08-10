Аутсайдер НХЛ зібрався купити ділянку для будівництва нової арени: що відомо
Менеджмент "Арізони Койотіс" зібрався придбати землю в передмісті Фінікса для побудови нового домашнього стадіону команди Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
"Койотіс" мають намір придбати земельну ділянку в місті Меса. Прийдешній сезон "Арізона" проведе на стадіоні Університету штату Арізона в Темпе.
"Ми можемо підтвердити, що власник і голова правління "Койотіс" Алекс Меруело підписав лист про наміри придбати розташовану в Месі, штат Арізона, земельну ділянку як потенційне місце для будівництва спортивної арени та розважального району", – йдеться в заяві клубу.
"Арізона" не відмовилася від курсу на збереження команди в Штаті Великого каньйону. Менеджмент "Койотіс" готовий побудувати перший в історії Арізони стадіон за кошти приватних інвесторів. Паралельно клуб вивчає альтернативні варіанти з ділянками в інших куточках штату.
Раніше мешканці Темпе не підтримали пропозицію "Койотіс" про побудову нової арени в місті. "Арізона" готова була вкласти в будівництво 2,3 млрд доларів. Перед цим хокейна команда покинула Глендейл, де відмовилися продовжити угоду щодо оренди льодового стадіону.
До слова, раніше легенда "Бостона" Бержерон завершив кар'єру на професіональному рівні.
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