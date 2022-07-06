Аутсайдер НХЛ назначил первого в истории темнокожего генменеджера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

47-летний специалист вернулся в ряды "рыб" и стал первым в истории Национальной хоккейной лиги темнокожим генменеджером. Он вступил в должность, которая была вакантной с ноября после отставки Дага Уилсона.

Грир до недавнего времени работал координатором хоккейных операций "Нью-Йорк Рейнджерс". Ранее в течение двух сезонов был ассистентом главного тренера "Нью-Джерси Девилз", а после завершения игровой карьеры четыре сезона занимал должность скаута в "Чикаго Блэкхоукс".

Майк Грир начал выступления в НХЛ в сезоне 1996/97 в составе "Эдмонтона". После шести сезонов с "Ойлерз" перебрался в "Вашингтон", откуда после неполных двух сезонов переехал в "Баффало". За "Сэйбрз" отыграл 4 сезона с перерывами, а в 2006-2009 гг. играл в "Сан-Хосе".

В общей сложности Грир провел 1060 матчей на уровне НХЛ, в которых набрал 383 очка (162 шайбы, 221 передача). В составе сборной США отыграл 9 поединков (1 гол, 2 ассиста) и получил бронзовую медаль на ЧМ-2004.

Сезон 2021/22 "Сан-Хосе" завершил на 12-й строчке Западной конференции и в третий раз подряд не смог пробиться в плей-офф. Последний раз "рыбы" играли на вылет еще в сезоне 2018/19, когда в финале конференции уступили "Сент-Луису".