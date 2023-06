Аутсайдер НХЛ обрав нового спадкоємця Гретцкі на драфті-2023

17-річний уродженець Британської Колумбії прогнозовано став новачком команди зі штату Іллінойс. Канадський талант заздалегідь отримав титул "некстван".

Бедард став головною зіркою Західної хокейної ліги в сезоні 2022/23. Він став першим в історії хокеїстом, який зібрав призи найкращому гравцю, найкращому бомбардиру та найкращому проспекту за один рік. У складі молодіжної збірної Канади форвард тріумфував на ЧС-2023.

У регулярному чемпіонаті WHL Бедард у складі "Реджайни Петс" набрав 143 очки – 71 шайба, 72 передачі. Ще 20 пунктів (10+10) він додав у плей-офф. На молодіжному чемпіонаті світу канадець теж став найкращим бомбардиром. Він оформив 9 голів і 14 асистів за сім матчів турніру.

У наступні три піки драфту інші команди теж забрали центральних нападників – Лео Карлссона ("Анахайм"), Адама Фантіллі ("Колумбус") і Вільяма Сміта ("Сан-Хосе"). Замкнув першу п'ятірку новачків оборонець Давід Райнбахер ("Монреаль"). У топ-10 також потрапив дует росіян – Дмітрій Сімашев ("Арізона") та Матвєй Мічков ("Філадельфія").

Хто такий "некстван"

The Next One – прізвисько, що присвоюється новому, перспективному хокеїсту з потенціалом стати найкращим в історії.

У різні роки титулом нагороджували Горді Хоу, Боббі Ора, Вейна Гретцкі, Моріса Рішара. Наприкінці кар'єри "Великого" Гретцкі прізвисько почали давати можливим спадкоємцям канадця. У різні роки "некстванами" ставали Ліндрос, Карія, Кросбі, Таварес і Макдевід.

"Чудесний" Маріо Лем'є в роки ігрової кар'єри медіа ніколи не називали "наступним". Він дебютував у НХЛ на шостий рік виступів Гретцкі, тож їхні шляхи до вершини були фактично паралельними.