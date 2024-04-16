Аутсайдер НХЛ готується до чергової зміни прописки: куде переїде команда

"Койотіс" розпочнуть наступний сезон у новому штаті. НХЛ готова перевезти команду з Арізони до сусідньої Юти.

Про переїзд "Арізони" в Солт-Лейк-Сіті планують офіційного оголосити ще до старту плей-офф 20 квітня. Угода про продаж і переїзд "Койотіс" буде кількарівневою. Ліга викупить команду в актуального власника – Алекса Меруело, а потім продасть її Раяну Сміту.

Останній – власник середняка НБА "Юти Джаз" і співвласник клубу МЛС "Реал Солт Лейк". Раніше він прагнув отримати для міста місце для нової хокейної команди. Однак, тепер обмежиться купівлею клубу, що вже існує. Угода коштуватиме орієнтовно 1,2 млрд доларів.

У нинішньому сезоні "Арізона" вчетверте поспіль не пройшла в плей-офф. Рекорд команди в регулярному чемпіонаті – 35 перемог, 46 поразок. Імовірно, останній матч в історії "Койотіс" зіграють вдома проти "Едмонтона" в ніч проти четверга, 18 квітня.

Історія переїздів "Арізони Койотіс"

Клуб заснований у 1972 році під назвою "Вінніпег Джетс". Розпочав виступи в Усесвітній хокейній асоціації, а до НХЛ приєднався в 1979-му.

У 1996 році команда переїхала до Арізони. Спершу отримала назву "Фінікс Койотіс" і грала на місцевій "Амеріка Вест Арені". У 2003-му році переїхала до Глендейла та виступала на тамтешньому стадіон до 2022 року. Останні два сезони "Койотіс" провели в Темпе на 5-тисячній арені університету.

Торік "Арізона" не отримала дозвіл на побудову нового стадіону в містечку. Мешканці не підтримали пропозиції менеджменту "Койотіс" щодо будівництва, хоча власники готові були вкласти 2,3 млрд "зелених".