Лідер "Едмонтона" з ювілейним асистом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Центрфорвард долучився до розгрому "Сан-Хосе" (9:2). Він закинув шайбу та віддав одну результативну передачу. Асист став 100-м у нинішньому сезоні та дозволив канадцю приєднатися до елітного клубу з легендарними Орром, Гретцкі та Лем'є, які підкоряли такий рубіж раніше.

На першій хвилині Макдевід увінчав голом сольний прохід із власної половини. Заспів капітана ще до кінця першого періоду підтримали Хенрік, Фогеле та Холловей. "Шаркс" розмочили рахунок на старті другої 20-хвилинки зусиллями Гущіна.

Розгнівані "Ойлерз" відповіли ще п'ятьма шайбами. Відзначилися Фогеле, Перрі, Сісі, Бушар і Хайман. Останньому асистував якраз Макдевід. У фінальному періоді Зеттерлунд трохи підсолодив гіркоту виїзного фіаско для "Сан-Хосе".

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Детройта" Лукас Реймонд і вінгер "Айлендерс" Кайл Палм'єрі. Перший оформив дубль в непростій перемозі над "Монреалем" (5:4 ОТ). Натомість другий шайбою та асистом доклався до розгрому "Нью-Джерсі" (4:1).

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