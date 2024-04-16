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Лідер "Едмонтона" з ювілейним асистом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Вівторок 16 квітня 2024 11:27
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Лідер "Едмонтона" з ювілейним асистом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Коннор Макдевід набрав два пункти проти "Шаркс" (kxan.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Центрфорвард долучився до розгрому "Сан-Хосе" (9:2). Він закинув шайбу та віддав одну результативну передачу. Асист став 100-м у нинішньому сезоні та дозволив канадцю приєднатися до елітного клубу з легендарними Орром, Гретцкі та Лем'є, які підкоряли такий рубіж раніше.

На першій хвилині Макдевід увінчав голом сольний прохід із власної половини. Заспів капітана ще до кінця першого періоду підтримали Хенрік, Фогеле та Холловей. "Шаркс" розмочили рахунок на старті другої 20-хвилинки зусиллями Гущіна.

Розгнівані "Ойлерз" відповіли ще п'ятьма шайбами. Відзначилися Фогеле, Перрі, Сісі, Бушар і Хайман. Останньому асистував якраз Макдевід. У фінальному періоді Зеттерлунд трохи підсолодив гіркоту виїзного фіаско для "Сан-Хосе".

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Детройта" Лукас Реймонд і вінгер "Айлендерс" Кайл Палм'єрі. Перший оформив дубль в непростій перемозі над "Монреалем" (5:4 ОТ). Натомість другий шайбою та асистом доклався до розгрому "Нью-Джерсі" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Едмонтона&quot; з ювілейним асистом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Вегаса" Карлссон очолив трійку зірок із дублем проти "Колорадо".

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