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Аутсайдер Формули-1 закрив останню вакансію пілота на сезон-2025

Гінвіль, Середа 06 листопада 2024 10:58
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Аутсайдер Формули-1 закрив останню вакансію пілота на сезон-2025 Фото: Габріель Бортолето змагається за титул F2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорців

Швейцарська стайня Королеви автоспорту "Кік Заубер" припинить співпрацю з Валттері Боттасом і Чжоу Гуаньюєм по завершенні цьогорічної кампанії чемпіонату світу. Вони претендували на місце, що відійшло лідеру Формули-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Керівництво останньої команди в Кубку конструкторів вирішило повністю оновити склад гонщиків на сезон-2025. Роль другого пілота дісталася бразильцю Габріелю Бортолето.

Він складе компанію досвідченому Ніко Хюлькенбергу. Німець став підтвердженим гонщиком "Кік Заубера" на наступний рік у рамках співпраці з "Ауді". Стайня повністю трансформується в підрозділ компанії перед сезоном-2026 зі значними змінами регламенту Формули-1.

Бортолето виграв неабияку конкуренцію за місце в пелотоні. На останню вакансію претендувала ціла низка пілотів. Окрім Боттаса та Чжоу, роль бойового пілота "Кік Заубера" могла дістатися німцю Міку Шумахеру чи аргентинцю Колапінто.

Хто такий Габріель Бортолето

Уродженець Сан-Паулу, гонщик команди Формули-2 "Інвікта" та входить до програми розвитку пілотів "Макларена". Торік завоював титул Формули-3.

Автоспортивну кар'єру розпочав із картингу в 7-річному віці. У 2020 році приєднався до італійської Формули-4. Пізніше виступав у регіональних Формулах Європи та Азії, бразильській Stock Car Pro Series. Цьогоріч дебютував під егідою F2, а у вересні проїхав тести за кермом "Макларена" сезону-2022.

Наразі йде першим у загальному заліку пілотів серії, набравши 169,5 очок. Здобув перемоги в Шпільберзі та Монці, завоював 2 поули, 5 разів зійшов на подіум і проїхав 2 найшвидших кола.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Сан-Паулу з 17-ї позиції на старті.

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