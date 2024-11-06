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Аутсайдер Формулы-1 закрыл последнюю вакансию пилота на сезон-2025

Гинвиль, Среда 06 ноября 2024 10:58
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Аутсайдер Формулы-1 закрыл последнюю вакансию пилота на сезон-2025 Фото: Габриэль Бортолето соревнуется за титул F2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорцив

Швейцарская конюшня Королевы автоспорта "Кик Заубер" прекратит сотрудничество с Валттери Боттасом и Чжоу Гуаньюем по завершении нынешней кампании чемпионата мира. Они претендовали на место, отошедшее лидеру Формулы-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Руководство последней команды в Кубке конструкторов решило полностью обновить состав гонщиков на сезон-2025. Роль второго пилота досталась бразильцу Габриэлю Бортолето.

Он составит компанию опытному Нико Хюлькенбергу. Немец стал подтвержденным гонщиком "Кик Заубера" на следующий год в рамках сотрудничества с "Ауди". Конюшня полностью трансформируется в подразделение компании перед сезоном-2026 со значительными изменениями регламента Формулы-1.

Бортолето выиграл большую конкуренцию за место в пелотоне. На последнюю вакансию претендовал целый ряд пилотов. Кроме Боттаса и Чжоу, роль боевого пилота "Кик Заубера" могла достаться немцу Мику Шумахеру либо аргентинцу Колапинто.

Кто такой Габриэль Бортолето

Уроженец Сан-Паулу, гонщик команды Формулы-2 "Инвикта" и входит в программу развития пилотов "Макларена". В прошлом году завоевал титул Формулы-3.

Автоспортивную карьеру начал с картинга в 7-летнем возрасте. В 2020 году присоединился к итальянской Формуле-4. Позже выступал в региональных Формулах Европы и Азии, бразильской Stock Car Pro Series. В этом году дебютировал под эгидой F2, а в сентябре проехал тесты за рулем "Макларена" сезона-2022.

В данный момент идет первым в общем зачете пилотов серии, набрав 169,5 очков. Одержал победы в Шпильберге и Монце, завоевал 2 поула, 5 раз взошел на подиум и проехал 2 самых быстрых круга.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Сан-Паулу с 17-й позиции на старте.

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