Аутсайдер чемпіонату України знявся з турніру через посилення агресії РФ

Остання команда сезону Екстра-ліги знялася з чемпіонату України. Тамтешні футзалісти на невизначений час повернуться до основного фаху.

"МФК "Рятувальник" повідомив АФУ про припинення своєї участі у змаганнях VBET Екстра-ліги та VBET Кубку України. Причиною зазначено належність гравців та персоналу до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності, зумовленої посиленням військової агресії країни-терориста на прикордонних територіях України", – йдеться в повідомленні.

У незіграних поєдинках національних змагань "Рятувальник" отримає технічні поразки (0:5). Без бою перемоги здобули суперники в Екстра-лізі (хмельницький "Сокіл", київський SkyUp) і Кубку України ("Ураган" із Івано-Франківська).

У нинішньому сезоні "Рятувальник" став безнадійним аутсайдером Екстра-ліги. Ромненці не здобули жодної перемоги та лише п'ять матчів звели внічию. Натомість ще 20 поєдинків колектив із Сумщини програв.