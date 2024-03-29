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Аутсайдер чемпионата Украины снялся с турнира из-за усиления агрессии РФ

Фото: "Спасатель" временно покинет отечественный футзал (sport-express.ua)
Автор: Антон Федорцив

Ромненский "Спасатель" досрочно завершил сезон в футзальной Экстра-лиге из-за ухудшения ситуации безопасности в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ассоциации футзала Украины в Facebook.

Последняя команда сезона Экстра-лиги снялась с чемпионата Украины. Местные футзалисты на неопределенное время вернутся к основной специальности.

"МФК "Спасатель" сообщил АФУ о прекращении своего участия в соревнованиях VBET Экстра-лиги и VBET Кубка Украины. Причиной указано принадлежность игроков и персонала к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины и перевод их в состояние полной боевой готовности, обусловленной усилением военной агрессии страны-террориста на приграничных территориях Украины", – говорится в сообщении.

В несыгранных поединках национальных соревнований "Спасатель" получит технические поражения (0:5). Без боя победы одержали соперники в Экстра-лиге (хмельницкий "Сокол", киевский SkyUp) и Кубка Украины ("Ураган" из Ивано-Франковска).

В нынешнем сезоне "Спасатель" стал безнадежным аутсайдером Экстра-лиги. Роменчане не одержали ни одной победы и только пять матчей свели вничью. В то же время еще 20 поединков коллектив из Сумской области проиграл.

 

 

К слову, накануне составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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