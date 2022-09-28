Аутсайдер баскетбольної Суперліги обрав тренера на новий сезон

Вітчизняний фахівець пішов на підвищення. У структурі черкащан він опинився у 2018 році.

Ступенчук замінив на посаді головного тренера Максима Міхельсона. У серпні 2020-го новий керманич "Мавп" очолив резервну команду та відпрацював два сезони на чолі дубля. Раніше він тренував "Дніпро" та "Дніпро-Азот" у Суперлізі, а також команди Вищої ліги – "Кремінь" і "Золотий Вік".

"Черкаські Мавпи" зголосилися зіграти в Суперлізі в сезоні 2022/23. У перерваному повномасштабною агресією РФ минулій кампанії черкащани посіли передостаннє, 11-те місце в турнірній таблиці.

Раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні. "Гладіатори" тренуватимуться та гратимуть матчі в Римі. Київський клуб виступатиме в Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській Північній баскетбольній лізі (NEBL).