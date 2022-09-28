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Аутсайдер баскетбольної Суперліги обрав тренера на новий сезон

Фото: Георгій Ступенчук (крайній праворуч) у тренувальному процесі (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорців

У прийдешній сезон чемпіонату України "Черкаські Мавпи" поведе новий головний тренер. Ним став Георгій Ступенчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вітчизняний фахівець пішов на підвищення. У структурі черкащан він опинився у 2018 році.

Ступенчук замінив на посаді головного тренера Максима Міхельсона. У серпні 2020-го новий керманич "Мавп" очолив резервну команду та відпрацював два сезони на чолі дубля. Раніше він тренував "Дніпро" та "Дніпро-Азот" у Суперлізі, а також команди Вищої ліги – "Кремінь" і "Золотий Вік".

"Черкаські Мавпи" зголосилися зіграти в Суперлізі в сезоні 2022/23. У перерваному повномасштабною агресією РФ минулій кампанії черкащани посіли передостаннє, 11-те місце в турнірній таблиці.

Раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні. "Гладіатори" тренуватимуться та гратимуть матчі в Римі. Київський клуб виступатиме в Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській Північній баскетбольній лізі (NEBL).

До слова, баскетбольна збірна України потрапила в топ-30 оновленого рейтингу ФІБА.

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