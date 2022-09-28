Аутсайдер баскетбольной Суперлиги выбрал тренера на новый сезон

Отечественный специалист пошел на повышение. В структуре черкасчан он оказался в 2018 году.

Ступенчук заменил в должности главного тренера Максима Михельсона. В августе 2020-го новый наставник "Мавп" возглавил резервную команду и отработал два сезона во главе дубля. Ранее он тренировал "Днепр" и "Днепр-Азот" в Суперлиге, а также команды Высшей лиги – "Кремень" и "Золотой Век".

"Черкасские Мавпы" вызвались сыграть в Суперлиге в сезоне 2022/23. В прерванной полномасштабной агрессией РФ прошлой кампании черкащане заняли предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

Ранее столичный "Будивельник" определился с местом базирования в новом сезоне. "Гладиаторы" будут тренироваться и играть матчи в Риме. Киевский клуб сыграет в Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской Северной баскетбольной лиге (NEBL).