Аутсайдер АПЛ влаштував першу відставку сезону в чемпіонаті Англії

Керівництво англійського "Шеффілд Юнайтед" наважилося провести зміни на тренерському містку після чергового туру Прем'єр-ліги. Пол Хекінгботтом залишився без роботи.

Про це заявив журналіст Девід Орнштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

46-річний фахівець втратив посаду після нищівної поразки від "Бернлі" (0:5). "Клинки" тепер опустилися на дно турнірної таблиці АПЛ.

"Юнайтед" із Хекінгботтомом на чолі набрали лише 5 очок у нинішньому сезоні. Шеффілдці єдину перемогу здобули в протистоянні з "Вулверхемптоном" (2:1). Ще два поєдинки "клинки" звели внічию.

Хекінгботтом працював із "Шеффілд Юнайтед" із листопада 2021 року. Під його керівництвом "клинки" фінішували на 5-й сходинці в Чемпіоншипі в перший сезон, але програли в півфіналі плей-офф за путівку в АПЛ. Натомість другу кампанію завершили на другоу місці та напряму вийшли до Прем'єр-ліги.

Тренерські відставки в АПЛ

Звільнення Хекінгботтома – перша відставка в сезоні 2023/24 елітного дивізіону чемпіонату Англії. Цьогорічна серія без відставок стала п'ятою за тривалістю в історії змагань.

Рекордними залишаються два звільнення після 29-го туру. Так без роботи зосталися тренер "Шеффілд Венсдей" Денні Вілсон (1999/2000) та керманич лондонського "Челсі" Іен Портерфілд (1992/93). Натомість найшвидша відставка трапилася в сезоні 1998/99 – Кенні Далгліш із "Ньюкасла" був звільнений після двох турів.

У минулій кампанії перша відставка відбулася за мотивами четвертого туру. Керівництво "Борнмута" тоді звільнило з посади Скотта Паркера.