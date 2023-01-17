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Australian Open відреагував на провокацію з прапором РФ у матчі українки: відоме рішення

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Мельбурн, Вівторок 17 січня 2023 11:00
Australian Open відреагував на провокацію з прапором РФ у матчі українки: відоме рішення Фото: Російський прапор більше не майорітиме в Мельбурні (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відреагували на критику за демонстрацію російського прапора під час поєдинку української тенісистки Катерини Байндль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Державні прапори Росії та Білоруси потрапили під заборону на Australian Open-2023. Офіційно заборонили використання символіки країни-агресорки та її союзниці організатори мейджора з Tennis Australia.

"Прапори Росії та Білорусі заборонені на території Відкритого чемпіонату Австралії. Наша первинна політика схилялася до того, що вболівальники можуть брати їх із собою за умови нестворення будь-яких перепон. Учора ми отримали інцидент з вивішеним на трибуні прапором. Заборона негайно набуває чинності", – йдеться в повідомленні.

Напередодні у поєдинку між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімовою поруч із кортом майорів російський "триколор", а фанати останньої прийшли у футболках з обличчям Путіна. Російські та білоруські тенісисти на Australian Open мали виступати під нейтральними прапорами.

Український посол у Канберрі Василь Мирошниченко засудив організаторів турніру "Великого шолома" за бездіяльність у цій ситуації. Він закликав Tennis Australia вжити негайних заходів. Негативно на інцидент відреагували й українські тенісисти Марта Костюк і Сергій Стаховський.

До слова, українець Крутих програв дебютний матч на турнірах "Великого шолома" Шварцману з Аргентини.

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