На Australian Open показали прапор РФ: посол України обурений, українка покарала на корті

Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії Василь Мирошниченко засудив організаторів першого в 2023 році тенісного турніру "Великого шолома" за бездіяльність у ситуації з демонстрацією символів країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter дипломата .

У поєдинку між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімовою поруч із кортом майорів російський "триколор". Російські та білоруські тенісисти на Australian Open мали виступати під нейтральними прапорами.

"Я рішуче засуджую публічну демонстрацію російського прапору під час матчу української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open сьогодні. Я закликаю Tennis Australia до негайного відновлення політики "нейтрального прапора", – заявив Мирошниченко.

Шокована появою прапора РФ була й інша українка Марта Костюк. У персональному Twitter вона поділилася коротким повідомленням зі скріншотом із трансляції. "Немає слів", – коротко написала тенісистка.

На провокацію правильно відреагувала сама Байндль. Вона здолала росіянку в трьох сетах і пробилася в друге коло змагань. Зокрема, у вирішальній партії українська тенісистка з двома брейками розгромила суперницю (6:1).