Australian Open отреагировал на провокацию с флагом РФ в матче украинки: известно решение

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отреагировали на критику за демонстрацию российского флага во время поединка украинской теннисистки Екатерины Байндль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo .

Государственные флаги России и Беларуси попали под запрет на Australian Open-2023. Официально запретили использование символики страны-агрессора и ее союзницы организаторы мэйджора из Tennis Australia.

"Флаги России и Беларуси запрещены на территории Открытого чемпионата Австралии. Наша первичная политика склонялась к тому, что болельщики могут брать их с собой при условии несоздания любых преград. Вчера у нас был инцидент с вывешенным на трибуне флагом. Запрет вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Накануне в поединке между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой рядом с кортом развевался российский "триколор", а фанаты последней пришли в футболках с лицом Путина. Российские и белорусские теннисисты на Australian Open должны выступать под нейтральными флагами.

Украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко осудил организаторов турнира "Большого шлема" за бездействие в этой ситуации. Он призвал Tennis Australia принять немедленные меры. Отрицательно на инцидент отреагировали и украинские теннисисты Марта Костюк и Сергей Стаховский.