ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Крутих у боротьбі програв представнику топ-30 рейтингу дебютний матч на Australian Open

Новость на русском →
Мельбурн, Вівторок 17 січня 2023 09:25
Крутих у боротьбі програв представнику топ-30 рейтингу дебютний матч на Australian Open Фото: Олексій Крутих гідно протистояв Дієго Шварцману (ukrgate.com)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Олексій Крутих у напруженій дуелі поступився аргентинцю Дієго Шварцману в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1-й раунд, чоловіки

Шварцман – Крутих – 3:1 (6:4, 6:7, 6:3, 7:6)

У стартовому сеті аргентинець брейком у першому геймі зробив заявку на успіх у партії. Український тенісист упевнено діяв на власній подачі та намагався нав'язати конкуренцію на подачах Шварцмана. Та саме невдача в дебюті коштувала Крутих сету.

Ще конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Суперники в середині сету обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку. Там феєрично розпочав Шварцман (5:0), але українець відшукав внутрішні резерви та з відчайдушним ривком (8:1) вирвав перемогу в партії та зрівняв рахунок у матчі.

Позитивні емоції зіграли злий жарт із Крутих. Він проґавив упевнений старт аргентинського тенісиста в третьому сеті (3:0 з брейком). Згодом 22-річний українець стабілізував гру, але наздогнати 26-ту ракетку світу вже не зміг.

Кульмінаційним став четвертий сет. Кожен розіграш перетворився в справжню безкомпромісну битву. З боями Шварцман і Крутих брали своїй подачі, а в середині партії обмінялися брейками. Вдруге в поєдинку справа дійшла до тай-брейку. Там досвідченіший аргентинець таки зумів дотиснути українського тенісиста (7:5) і закрив матч.

До слова, напередодні Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ