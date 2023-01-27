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Australian Open: Ціціпас переграв росіянина та став першим фіналістом мейджора

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Мельбурн, П'ятниця 27 січня 2023 09:18
Australian Open: Ціціпас переграв росіянина та став першим фіналістом мейджора Фото: Стефанос Ціціпас у Мельбурні вперше гратиме у фіналі (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас у чотирьох сетах здолав Карена Хачанова та здобув путівку до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, чоловіки

Хачанов – Ціціпас – 1:3 (6:7, 4:6, 7:6, 3:6)

Конкурентний матч тривав 3,5 години. У першій партії суперники двічі обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку. Там Ціціпас повністю домінував і легко схилив шальки терезів на власну користь (7:2).

А ось другий сет опоненти провели консервативніше. І грек, і росіянин зосередилися передусім на власних подачах. Утім, Ціціпас додав у найвідповідальніший момент. У дев'ятому геймі він дотиснув Хачанова та оформив брейк. Далі ж "під нуль" узяв свою подачу та закрив партію.

Росіянин відповів у третьому сеті. Обмін брейками в середині партії призвів до другого тай-брейку. Тут Хачанов бився до останнього й навіть відіграв два матч-пойнти грецького тенісиста. Зрештою, росіянин зміг продовжити поєдинок, здобувши мінімально необхідну перевагу (8:6).

Але на четвертий сет представника РФ не вистачило. Ціціпас із брейком упевнено повів (3:0), а потім зосередився на власних подачах. Такий підхід швидко дав плоди. Грек здолав російського тенісиста всього за 38 хвилин і оформив другий у кар'єрі вихід у фінал турніру "Великого шолома".

До слова, українка Костюк програла півфінал Australian Open у парному розряді.

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