Australian Open: Циципас обыграл россиянина и стал первым финалистом мэйджора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open-2023, 1/2 финала, мужчины

Хачанов – Циципас – 1:3 (6:7, 4:6, 7:6, 3:6)

Конкурентный матч длился 3,5 часа. В первой партии соперники дважды обменялись брейками и довели дело до тай-брейка. Там Циципас полностью доминировал и легко склонил чашу весов в свою пользу (7:2).

А вот второй сет оппоненты провели более консервативно. И грек, и россиянин сосредоточились прежде всего на собственных подачах. Впрочем, Циципас добавил в самый ответственный момент. В девятом гейме он дожал Хачанова и оформил брейк. Далее "под ноль" взял свою подачу и закрыл партию.

Россиянин ответил в третьем сете. Обмен брейками в середине партии привел ко второму тай-брейку. Здесь Хачанов сражался до последнего и даже отыграл два матч-пойнта греческого теннисиста. В конце концов, россиянин смог продолжить поединок, одержав минимально необходимое преимущество (8:6).

Но на четвертый сет представителя РФ не хватило. Циципас с брейком уверенно повел (3:0), а затем сосредоточился на своих подачах. Такой подход быстро дал плоды. Грек одолел российского теннисиста всего за 38 минут и оформил второй в карьере выход в финал турнира "Большого шлема".