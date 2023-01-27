Australian Open: Циципас обыграл россиянина и стал первым финалистом мэйджора
Греческий теннисист Стефанос Циципас в четырех сетах одолел Карена Хачанова и завоевал путевку в финал Открытого чемпионата Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Australian Open-2023, 1/2 финала, мужчины
Хачанов – Циципас – 1:3 (6:7, 4:6, 7:6, 3:6)
Конкурентный матч длился 3,5 часа. В первой партии соперники дважды обменялись брейками и довели дело до тай-брейка. Там Циципас полностью доминировал и легко склонил чашу весов в свою пользу (7:2).
А вот второй сет оппоненты провели более консервативно. И грек, и россиянин сосредоточились прежде всего на собственных подачах. Впрочем, Циципас добавил в самый ответственный момент. В девятом гейме он дожал Хачанова и оформил брейк. Далее "под ноль" взял свою подачу и закрыл партию.
Россиянин ответил в третьем сете. Обмен брейками в середине партии привел ко второму тай-брейку. Здесь Хачанов сражался до последнего и даже отыграл два матч-пойнта греческого теннисиста. В конце концов, россиянин смог продолжить поединок, одержав минимально необходимое преимущество (8:6).
Но на четвертый сет представителя РФ не хватило. Циципас с брейком уверенно повел (3:0), а затем сосредоточился на своих подачах. Такой подход быстро дал плоды. Грек одолел российского теннисиста всего за 38 минут и оформил второй в карьере выход в финал турнира "Большого шлема".
К слову, украинка Костюк проиграла полуфинал Australian Open в парном разряде.
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