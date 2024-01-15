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Australian Open: Стародубцева вилетіла від дворазової фіналістки Вімблдона

Фото: Юлія Стародубцева не зупинила фаворитку (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії програла іменитій тунісці Онс Жабер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1-й раунд, жінки

Жабер – Стародубцева – 2:0 (6:3, 6:1)

 

Українка-дебютантка турнірів "Гренд Слем" розпочала з взятого на подачі опонентки очка. Проте, Жабер відповіла двома брейками і до середини сету забезпечила гандикап. Утім, у сьомому геймі Стародубцева повторила свій подвиг і скоротила відставання до мінімуму (3:4).

Восьмий гейм став ключовим. Українська тенісистка 5 разів відіграла брейк-пойнти туніски на власній подачі. Однак, Жабер із шостої спроби таки зуміла дотиснути Стародубцеву. А далі легко на власній подачі реалізувала перший же сет-пойнт.

Ще простіше для фаворитки склалася друга партія. Цього разу туніська тенісистка витратила всього півгодини. Жабер дозволила українці набрати лише один пункт. Натомість сама з трьома брейками спокійно довело матч до логічної перемоги. У наступному колі туніска зустрінеться з переможицею пари Андреєва – Пера.

Раніше Ястремська оформила сенсаційну перемогу над Вондроушовою. Українка переграла переможницю Вімблдонського турніру в двох сетах (6:1, 6:2). У другому раунді вона зустрінеться з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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