Рибакіна стала першою фіналісткою Australian Open-2023

Перемогою над білорускою Вікторією Азаренкою завершився для Єлени Рибакіної з Казахстану півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки

Рибакіна – Азаренка – 2:0 (7:6, 6:3)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Так тривало до середини стартової партії, коли Азаренка двічі обмінялася брейками з казашкою. Зрештою, переможця сету довелося з'ясовувати на тай-брейку. Там Рибакіна зуміла дотиснути опонентку (7:4).

Друга партія промайнула під повним контролем представниці Казахстану. З брейком Рибакіна до середини сету створила комфортну перевагу (3:1), а потім зі ще одним узятим на подачі Азаренки очком повела надупевнено (5:2). Уродженка Москви отримала право на помилку та програла гейм на власній подачі. Утім, уже наступний розіграш завершився переможним брейком Рибакіної.

Вихід до фіналу Australian Open цьогоріч став найкращим виступом казахської тенісистки в кар'єрі. Торік вона тріумфувала на "Вімблдоні", але в Австралії доходила лише до 3-го раунду. На шляху до фіналу Рибакіна вже вибила Коччаретто, Юван, Коллінс, Свьонтек, Остапенко і тепер Азаренку.

У фіналі казашка зустрінеться з переможницею другого півфіналу. Там зіграють полька Лінетт і представниця Білорусі Сабаленка. Фінал відбудеться 28 січня.