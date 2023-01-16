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Australian Open-2023: Байндль у трьох сетах вибила росіянку Рахімову

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Мельбурн, Понеділок 16 січня 2023 09:38
Australian Open-2023: Байндль у трьох сетах вибила росіянку Рахімову Фото: Катерина Байндль пробилася в другий раунд у Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Катерина Байндль приєдналася до двох співвітчизниць у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки

Рахімова – Байндль – 1:2 (5:7, 7:6, 1:6)

Розпочали опонентки на рівних, сфокусувавшись на власних подачах. У середині партії українка обмінялася брейками з російською тенісисткою. Вирішальний крок до перемоги в сеті Байндль зробила за рахунку 5:5. Вона ззовні легко оформила брейк, а потім із третьої спроби реалізувала сет-пойнт на власній подачі.

На старті другої партії українка продовжила володіти ініціативою. З брейком вона повела (2:0), але поступово Рахімова вирівняла становище. А в середині партії росіянка навіть зуміла зрівняти рахунок. Зрештою, справа дійшла до затяжного тай-брейку, під час якого Байндль відіграла два сет-пойнти, та все ж поступилася (8:10).

Зате третій сет став повним тріумфом української тенісистки. Вона зуміла виграти п'ять геймів поспіль (2 брейки) і з невеликим перепочинком закрила сет на власній подачі за якихось 38 хвилин. Банйдль уперше в кар'єрі вийшла в 2-й раунду Australian Open.

Там суперницею 28-річної українки стане переможниця протистояння бразилійки Пігоссі та американки Макнеллі. Стадія 1/32 фіналу мейджора розпочнеться 18 січня.

До слова, українки Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

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