На Australian Open показали флаг РФ: посол Украины возмущен, украинка наказала на корте
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил организаторов первого в 2023 году теннисного турнира "Большого шлема" за бездействие в ситуации с демонстрацией символов страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter дипломата.
В поединке между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой рядом с кортом развевался российский "триколор". Российские и белорусские теннисисты на Australian Open должны выступать под нейтральными флагами.
"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open сегодня. Я призываю Tennis Australia к немедленному возобновлению политики "нейтрального флага", – заявил Мирошниченко.
Шокированна появлением флага РФ была и другая украинка Марта Костюк. В персональном Twitter она поделилась кратким сообщением со скриншотом из трансляции. "Нет слов", – коротко написала теннисистка.
На провокацию правильно отреагировала сама Байндль. Она одолела россиянку в трех сетах и пробилась во второй круг соревнований. В частности, в решающей партии украинская теннисистка с двумя брейками разгромила соперницу (6:1).
I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023
К слову, украинки Костюк и Калинина пробились во второй раунд Australian Open-2023.
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