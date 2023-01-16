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На Australian Open показали флаг РФ: посол Украины возмущен, украинка наказала на корте

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Мельбурн, Понедельник 16 января 2023 15:22
На Australian Open показали флаг РФ: посол Украины возмущен, украинка наказала на корте Фото: Екатерина Байндль отреагировала на провокацию победой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил организаторов первого в 2023 году теннисного турнира "Большого шлема" за бездействие в ситуации с демонстрацией символов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter дипломата.

В поединке между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой рядом с кортом развевался российский "триколор". Российские и белорусские теннисисты на Australian Open должны выступать под нейтральными флагами.

"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open сегодня. Я призываю Tennis Australia к немедленному возобновлению политики "нейтрального флага", – заявил Мирошниченко.

Шокированна появлением флага РФ была и другая украинка Марта Костюк. В персональном Twitter она поделилась кратким сообщением со скриншотом из трансляции. "Нет слов", – коротко написала теннисистка.

На провокацию правильно отреагировала сама Байндль. Она одолела россиянку в трех сетах и пробилась во второй круг соревнований. В частности, в решающей партии украинская теннисистка с двумя брейками разгромила соперницу (6:1).

К слову, украинки Костюк и Калинина пробились во второй раунд Australian Open-2023.

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