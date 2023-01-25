Australian Open: Лінетт і Сабаленка поповнили список півфіналісток турніру

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, жінки

Плішкова – Лінетт – 0:2 (3:6, 5:7)

Сабаленка – Векіч – 2:0 (6:3, 6:2)

Польська тенісистка в двох сетах здолала чешку Плішкову. Розпочали суперниці з обміну брейками, а далі зосередилися на власних подачах. Однак, у середині партії Лінетт ще раз здобула пункт під час подачі опонентки та холоднокровно закрила сет.

Запеклішою була боротьба в другому сеті. Плішкова та Лінетт почергово брали гейми на власних подачах і намагалися максимально опиратися на чужих. Як наслідок, після десяти геймів рахунок був рівний (5:5), але до тай-брейку справа не дійшла. Полька ззовні легко оформила брейк і тут же закрила гейм, сет і матч на власній подачі.

Тим часом білоруска з хорваткою Векіч з'ясовували взаємини майже 2 години. У середині першої партії вони обмінялися брейками. Ключовий момент настав у сьомому геймі. За рахунку 3:3 Сабаленка відіграла 3 брейк-пойнти балканки, виграла свою подачу, а за нею і пункт на подачі Векіч.

Дотиснувши хорватську тенісистку в першому сеті, білоруска надупевнено розпочала другу партію. Сабаленка з двома брейками забезпечила комфортну перевагу (3:0), а далі обмінялася брейками з Векіч. Після цього епізоду п'ята сіяна на турнірі стабілізувала ситуацію і спокійно довела матч до перемоги на власних подачах.

У півфіналі переможниці середи зустрінуться між собою. Поєдинок Лінетт – Сабаленко відбудеться 26 січня. За другу путівку до фіналу позмагаються Рибакіна з Казахстану та білоруска Азаренка.