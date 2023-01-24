Australian Open: Рибакіна та Азаренка стали першими півфіналістками турніру

Чвертьфінальна стадія Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу розпочалася двома матчами в жіночому розряді. Далі йдуть представниця Казахстану Єлена Рибакіна та білоруска Вікторія Азаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, жінки

Рибакіна – Остапенко – 2:0 (6:2, 6:4)

Пегула – Азаренка – 0:2 (4:6, 1:6)

Казахська тенісистка задала тон матчу проти Остапенко з першого гейму. Вона взяла очко на подачі латвійки та повторила цей трюк у середині стартового сету (4:1). Отямитися балтійська тенісистка вже не встигла та програла партію усього за 33 хвилини.

Натомість другий сет розпочався під диктовку Остапенко. З брейком вона створила гандикап (2:0), але до середини партії його розгубила. Зокрема, латвійка двічі поступилася на власній подачі та віддала ініціативу Рибакіній. Із боями уродженка Москви дотиснула Остапенко, реалізувавши матч-пойнт із третьої спроби.

Надупевнено проти американки Пегули стартувала Азаренка. Представниця Білорусі з брейком швидко окреслила претензії на успіх (3:0). Тим не менше, тенісистка зі США зуміла нав'язати конкуренцію і впритул підібралася до Азаренки (4:5). Проте, білоруска таки дотиснула опонентку в десятому геймі.

Зате другий сет вийшов удвічі коротшим. Пегула змогла взяти лише одне очко за всю партію і здалася на милість переможниці всього за 34 хвилини. Зокрема, Азаренка оформила 3 брейки та загалом легко пройшла у півфінал.

Матч 1/2 фіналу Australian Open Рибакіна – Азаренка відбудеться 26 січня. Інша пара півфіналісток визначиться у середу, 25 січня. Наразі на путівку претендують чешка Плішкова та Лінетт із Польщі, а також білоруска Сабаленко з хорваткою Векіч.