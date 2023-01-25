Australian Open: Линетт и Сабаленко пополнили список полуфиналисток турнира

Australian Open-2023, 1/4 финала, женщины

Плишкова – Линетт – 0:2 (3:6, 5:7)

Соболенко – Векич – 2:0 (6:3, 6:2)

Польская теннисистка в двух сетах одолела чешку Плишкову. Начали соперницы с обмена брейками, а затем сосредоточились на собственных подачах. Однако в середине партии Линетт еще раз взяла пункт на подаче оппонентки и хладнокровно закрыла сет.

Более ожесточенной была борьба во втором сете. Плишкова и Линетт поочередно брали геймы на собственных подачах и пытались максимально сопротивляться на чужих. Как следствие, после десяти геймов счет был равным (5:5), но до тай-брейка дело не дошло. Полька внешне легко оформила брейк и тут же закрыла гейм, сет и матч на своей подаче.

Тем временем белоруска с хорваткой Векич выясняли отношения почти 2 часа. В середине первой партии они обменялись брейками. Ключевой момент наступил в седьмом гейме. При счете 3:3 Соболенко отыграла 3 брейк-пойнта балканки, выиграла свою подачу, а за ней и пункт на подаче Векич.

Дожав хорватскую теннисистку в первом сете, белоруска сверхуверенно начала вторую партию. Соболенко с двумя брейками обеспечила комфортное преимущество (3:0), а затем обменялась брейками с Векич. После этого эпизода пятая сеянная на турнире стабилизировала ситуацию и спокойно довела матч до победы на собственных подачах.

В полуфинале победительницы среды встретятся между собой. Поединок Линетт – Соболенко состоится 26 января. За вторую путевку в финал сразятся Рыбакина из Казахстана и белоруска Азаренко.