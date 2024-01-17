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Australian Open: Костюк драматично переграла бельгійку з топ-30 світового рейтингу

Фото: Марта Костюк вийшла в третій раунд мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії здолала бельгійську тенісистку Елізе Мертенс у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 2-й раунд, жінки

Костюк – Мертенс – 2:1 (5:7, 6:1, 7:6)

 

Досвідченіша бельгійка активніше розпочала матч. У першому ж геймі вона оформила брейк і спробувала розвинути успіх. Утім, українська тенісистка вирівняла становище, тож до середини сету суперниці підійшли з двома пунктами на чужих подачах за плечима та рівним рахунком (3:3).

На якийсь час Мертенс і Костюк зосередилися на власних подачах. Так тривало до одинадцятого гейму. Саме тут бельгійська тенісистка додала, змусила українку помилятися і оформила третій брейк. А потім відразу ж закрила партію своєю подачею.

Костюк реваншувалася в другому сеті. Стартувала вкрай потужно, взявши п'ять геймів поспіль (два брейки). Мертенс лише спромоглася розмочити рахунок. Однак, вітчизняна тенісистка зі ще одним набраним на подачі опонентки очком завершила партію за 32 хвилини.

Вирішальний сет виявився найконсервативнішим. Концентрація Костюк і Мертенс вийшла на рівень, коли обидві готові відддати все, щоб забрати пункти на власних подачах. Хоча в дванадцятому геймі бельгійка не реалізувала матчбол. Прогнозовано такий перебіг подій привів до тай-брейку.

Там спершу вперед вирвалася Мертенс (3:0). Проте, Костюк не здалася – вирівняла становище (4:4) та дала старт грі нервів. А далі українка зуміла дотиснути 25-ту сіяну на Australian Open тенісистку. У наступному колі вона зустрінеться з переможницею протистояння Марії Саккарі з Греції та нейтральної росіянки Еліни Авенесян.

До слова, українка Цуренко пройшла іспанку Масарову в другому раунді Australian Open-2024.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian OpenМарта КостюкТеннис