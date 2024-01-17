ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цуренко здолала друге коло Australian Open: наступною суперницею буде скандальна білоруска

Мельбурн, Середа 17 січня 2024 12:34
UA EN RU
Цуренко здолала друге коло Australian Open: наступною суперницею буде скандальна білоруска Фото: Леся Цуренко здолала дві стадії мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко переграла іспанку Ребеку Масарову в другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 2-й раунд, жінки

Цуренко – Масарова – 2:0 (6:3, 6:4)

Досвідчена українка впоралася з опоненткою у двох сетах. Спершу суперниці набирали очки виключно на власних подачах. Утім, у середині партії взялися обмінюватися брейками. Першість відійшла Цуренко (2:1), тож вона повела 5:3.

Відкладати з'ясування долі сету в довгу шухляду вітчизняна тенісистка не стала. У дев'ятому геймі 34-річна Цуренко всерйоз націлилася на третій брейк. Зрештою, з другої спроби вона зуміла реалізувати очко на подачі Масарової та взяла сет-пойнт.

Зі старту другої партії українка та іспанка взялися обмінюватися брейками. Цього разу на корті склалася ситуативна нічия (2:2), тож далі Цуренко та Масарова зосередилися на власних подачах. Здавалося, що сет рухається до тай-брейку. Та в десятому геймі ветеранка несподівано легко взяла подачу Масарової та завершила матч.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з другою сіяною Аріною Сабаленко. Прихильниця білоруського диктатора Лукашенка вибила юну чешку Бренду Фрухвіртову (6:3, 6:2). Прийдешній поєдинок стане четвертим у протистоянні українки та білоруски. Результати на користь Сабаленко – 2:1.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату