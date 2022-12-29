Australian Open анонсував рекордні призові в історії: є нюанс

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу оприлюднили схему розподілу призового фонду в 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.
Загалом на першому турнірі "Великого шолома" нового сезону розіграють 76,5 млн австралійських доларів. Такий розмір призових став рекордним у національній валюті.
У січні загальний фонд змагань склав на 2,5 млн менше. Щоправда, впродовж 2022 року австралійський долар "просів" щодо американського "зеленого". Якщо цьогоріч призові були на рівні 54 млн доларів США, то в 2023-му – лише 51,5 млн.
Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,975 млн австралійських доларів. Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які розпочнуть змагання в основній сітці, зароблять мінімум по 106 тисяч із хвостиком.
Призові Australian Open-2023 в одиночному розряді:
Раніше п'ятеро українок потрапили в кваліфікацію Australian Open-2023. Старт кваліфікації призначений на 9 січня. Компанію дівчатам складе дебютант мейджорів – кияни Олексій Крутих.
До слова, нещодавно Вінус Вільямс отримала запрошення організаторів на участь в Australian Open.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.