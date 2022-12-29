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Australian Open анонсував рекордні призові в історії: є нюанс

Фото: Жіноча тенісна еліта перед Підсумковим турніром WTA (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу оприлюднили схему розподілу призового фонду в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.

Загалом на першому турнірі "Великого шолома" нового сезону розіграють 76,5 млн австралійських доларів. Такий розмір призових став рекордним у національній валюті.

У січні загальний фонд змагань склав на 2,5 млн менше. Щоправда, впродовж 2022 року австралійський долар "просів" щодо американського "зеленого". Якщо цьогоріч призові були на рівні 54 млн доларів США, то в 2023-му – лише 51,5 млн.

Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,975 млн австралійських доларів. Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які розпочнуть змагання в основній сітці, зароблять мінімум по 106 тисяч із хвостиком.

Призові Australian Open-2023 в одиночному розряді:

  • перше коло – 106 250 доларів;
  • друге коло – 158 850;
  • третє коло – 227 925;
  • четверте коло – 338 250;
  • 1/4 фіналу – 555 250;
  • 1/2 фіналу – 925 тисяч;
  • фінал – 1,625 млн;
  • титул – 2,975 млн.

Раніше п'ятеро українок потрапили в кваліфікацію Australian Open-2023. Старт кваліфікації призначений на 9 січня. Компанію дівчатам складе дебютант мейджорів – кияни Олексій Крутих.

До слова, нещодавно Вінус Вільямс отримала запрошення організаторів на участь в Australian Open.

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