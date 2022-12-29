Australian Open анонсировал рекордные призовые в истории: есть нюанс

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали схему распределения призового фонда в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора.
Всего на первом турнире "Большого шлема" нового сезона разыграют 76,5 млн австралийских долларов. Такой размер призовых стал рекордным в национальной валюте.
В январе общий фонд соревнований составил на 2,5 млн меньше. Правда, в течение 2022 года австралийский доллар "просел" по отношению к американскому "зеленому". Если в этом году призовые были на уровне 54 млн долларов США, то в 2023-м – только 51,5 млн.
Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,975 млн. австралийских долларов. Украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые будут соревноваться в основной сетке, заработают минимум по 106 тысяч с хвостиком.
Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:
Ранее пятеро украинок попали в квалификацию Australian Open-2023. Старт квалификации назначен на 9 января. Компанию девушкам составит дебютант мэйджоров – киевляне Алексей Крутых.
К слову, недавно Винус Уильямс получила приглашение организаторов на участие в Australian Open.
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