Australian Open анонсировал рекордные призовые в истории: есть нюанс

Всего на первом турнире "Большого шлема" нового сезона разыграют 76,5 млн австралийских долларов. Такой размер призовых стал рекордным в национальной валюте.

В январе общий фонд соревнований составил на 2,5 млн меньше. Правда, в течение 2022 года австралийский доллар "просел" по отношению к американскому "зеленому". Если в этом году призовые были на уровне 54 млн долларов США, то в 2023-м – только 51,5 млн.

Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,975 млн. австралийских долларов. Украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые будут соревноваться в основной сетке, заработают минимум по 106 тысяч с хвостиком.

Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:

первый круг – 106 250 долларов;

второй круг – 158 850;

третий круг – 227 925;

четвертый круг – 338 250;

1/4 финала – 555 250;

1/2 финала – 925 тысяч;

финал – 1,625 млн;

титул – 2,975 млн.

Ранее пятеро украинок попали в квалификацию Australian Open-2023. Старт квалификации назначен на 9 января. Компанию девушкам составит дебютант мэйджоров – киевляне Алексей Крутых.