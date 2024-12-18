Australian Open 2025: Стародубцева та ще дві українки гарантували собі участь у кваліфікації

Серед гравчинь, які гарантували собі участь у кваліфікації, три українки. Це Юлія Стародубцева (101-ша ракетка світу), Дар'я Снігур (139-та) та Анастасія Соболєва (217-та).

Стародубцева може потрапити до основної сітки й баз відбору. Вона – під другим номером у резервному списку. У випадку відмов з будь-яких причин двох учасниць, українка також розпочне змагання в компанії найсильніших.

Приблизно в такому ж стані, але щодо кваліфікаційних змагань, перебуває Катаріна Завацька. 226-та ракетка світу – п'ята у резерві на відбір чемпіонату Австралії.

А досвідчена Леся Цуренко (115-та у світовому рейтингу) серед учасників кваліфікації не значиться. Вона вперше з 2011 року пропустить зимовий мейджор, на якому за всю кар'єру (з урахуванням відбору) провела 36 поєдинків та здобула 22 перемоги. Її найкращим результатом є вихід у третій раунд – у 2013 та 2024 роках.

6 грудня було оприлюднено заявкові листи основного турніру Australian Open 2025. Серед його учасниць – чотири найкращі тенісистки України. Це Марта Костюк (18-та у світі), Еліна Світоліна (23-тя), Даяна Ястремська (33-тя) та Ангеліна Калініна (56-та).

Australian Open-2025: що відомо

113-й розіграш щорічного турніру серії Великого шолома розпочнеться 6 січня поєдинками кваліфікаційного турніру. Матчі основних сіток пройдуть 12-26 січня.

Турнір проходитиме в Мельбурні на кортах спортивного комплексу "Мельбурн-Парк". Традиційно буде виявлено переможців у п'яти розрядах: у двох одиночних і трьох парних. Призовий фонд чемпіонату – 86,5 мільйонів австралійських доларів (приблизно 55 млн доларів США).

Минулого сезону українки встановили на австралійському мейджорі кілька національних досягнень. Уперше одразу дві представниці нашої країни – Костюк та Ястремська – зіграли в чвертьфіналі.

Ястремська стала першою українкою, яка дійшла на Australian Open до півфіналу в одиночному розряді. А у парному жіночому розряді Людмила Кіченок разом з Єленою Остапенко з Латвії грали у фіналі.

У 2024 році титули здобули:

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Зіннер (Італія)

Жіночий одиночний розряд – Аріна Соболенко

Чоловічий парний розряд – Рохан Бопанна (Індія)/Меттью Ебден (Австралія)

Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Елісе Мертенс (Бельгія)

Змішаний парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Ян Зелінський (Польща)

Фото: Центральний корт "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)