Australian Open 2025: Стародубцева и еще две украинки гарантировали себе участие в квалификации

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали список спортсменок, которые будут пытаться пробиться в основную сетку через отборочный турнир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Среди игроков, которые гарантировали себе участие в квалификации, три украинки. Это Юлия Стародубцева (101-я ракетка мира), Дарья Снигур (139-я) и Анастасия Соболева (217-я).
Стародубцева может попасть в основную сетку и баз отбора. Она - под вторым номером в резервном списке. В случае отказов по каким-либо причинам двух участниц, украинка также начнет соревнования в компании сильнейших.
Примерно в таком же состоянии, но относительно квалификационных соревнований, находится Катарина Завацкая. 226-я ракетка мира - пятая в резерве на отбор чемпионата Австралии.
А опытная Леся Цуренко (115-я в мировом рейтинге) среди участников квалификации не значится. Она впервые с 2011 года пропустит зимний мэйджор, на котором за всю карьеру (с учетом отбора) провела 36 поединков и одержала 22 победы. Ее лучшим результатом является выход в третий раунд - в 2013 и 2024 годах.
6 декабря были обнародованы заявочные листы основного турнира Australian Open 2025. Среди его участниц - четыре лучшие теннисистки Украины. Это Марта Костюк (18-я в мире), Элина Свитолина (23-я), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (56-я).
113-й розыгрыш ежегодного турнира серии Большого шлема начнется 6 января поединками квалификационного турнира. Матчи основных сеток пройдут 12-26 января.
Турнир будет проходить в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных. Призовой фонд чемпионата - 86,5 миллионов австралийских долларов (примерно 55 млн долларов США).
В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мэйджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны - Костюк и Ястремская - сыграли в четвертьфинале.
Ястремская стала первой украинкой, которая дошла на Australian Open до полуфинала в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.
В 2024 году титулы завоевали:
Мужской одиночный разряд - Янник Зиннер (Италия)
Женский одиночный разряд - Арина Соболенко
Мужской парный разряд - Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)
Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)
Смешанный парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелинский (Польша)
Фото: Центральный корт "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)
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