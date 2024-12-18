Australian Open 2025: Стародубцева и еще две украинки гарантировали себе участие в квалификации

Среди игроков, которые гарантировали себе участие в квалификации, три украинки. Это Юлия Стародубцева (101-я ракетка мира), Дарья Снигур (139-я) и Анастасия Соболева (217-я).

Стародубцева может попасть в основную сетку и баз отбора. Она - под вторым номером в резервном списке. В случае отказов по каким-либо причинам двух участниц, украинка также начнет соревнования в компании сильнейших.

Примерно в таком же состоянии, но относительно квалификационных соревнований, находится Катарина Завацкая. 226-я ракетка мира - пятая в резерве на отбор чемпионата Австралии.

А опытная Леся Цуренко (115-я в мировом рейтинге) среди участников квалификации не значится. Она впервые с 2011 года пропустит зимний мэйджор, на котором за всю карьеру (с учетом отбора) провела 36 поединков и одержала 22 победы. Ее лучшим результатом является выход в третий раунд - в 2013 и 2024 годах.

6 декабря были обнародованы заявочные листы основного турнира Australian Open 2025. Среди его участниц - четыре лучшие теннисистки Украины. Это Марта Костюк (18-я в мире), Элина Свитолина (23-я), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (56-я).

Australian Open-2025: что известно

113-й розыгрыш ежегодного турнира серии Большого шлема начнется 6 января поединками квалификационного турнира. Матчи основных сеток пройдут 12-26 января.

Турнир будет проходить в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных. Призовой фонд чемпионата - 86,5 миллионов австралийских долларов (примерно 55 млн долларов США).

В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мэйджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны - Костюк и Ястремская - сыграли в четвертьфинале.

Ястремская стала первой украинкой, которая дошла на Australian Open до полуфинала в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.

В 2024 году титулы завоевали:

Мужской одиночный разряд - Янник Зиннер (Италия)

Женский одиночный разряд - Арина Соболенко

Мужской парный разряд - Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)

Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)

Смешанный парный разряд - Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелинский (Польша)

Фото: Центральный корт "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)